Еще 9 предпринимателей во Фрязине получили субсидии

За два года шесть предпринимателей из Фрязина получили субсидии по франшизе, три — при выходе на маркетплейсы. Цифры озвучили на совещании главы городского округа. Также на встрече обсудили поддержку всех форм бизнеса.

Поддержке различных форм бизнеса в Подмосковье уделяют большое внимание. Тему обсудили на заседании в администрации Фрязина. Там подвели промежуточные итоги реализации ряда мер поддержки.

Так, за два года шесть предпринимателей из Фрязина получили субсидии по франшизе, три — при выходе на маркетплейсы. Кроме того, растет число социальных предприятий, реализующих проекты в сферах медицины, работы с детьми и молодежью.

Отметим, что правительство Московской области разработало пять видов субсидий для субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. Также предприниматели могут получить средства на покупку, модернизацию или лизинг оборудования.

Во Фрязине выделяют субсидии и из местного бюджета. Обо всех возможностях можно узнать в центре «Мой бизнес» или через информационный канал.

Также на совещании проанализировали обращения, поступившие в муниципальный Центр управления регионом. Их количество значительно снизилось.

«Чаще всего жители обращают наше внимание на качество содержания детских игровых площадок и отсутствие уличного освещения по нескольким адресам. Разобрали с ответственными лицами причины возникновения замечаний от фрязинцев. Поручил в кратчайшие сроки наладить работу коммунальных служб по данным направлениям и устранить недочеты в работе», — сказал глава городского Фрязино Дмитрий Воробьев.

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