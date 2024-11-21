Еще 9 пешеходных дорожек заасфальтируют в Щелкове в 2025 году

В городском округе Щелково обустроили все «народные тропы», о которых просили местные жители. Еще девять таких дорожек заасфальтируют в следующем году.

В 2025 году в городском округе Щелково обустроят следующие «народные тропы»: в поселке Фряново от улицы Победа до пешеходного моста и от него до пересечения с Нагорной улицей, от дома № 11 по улице Текстильщиков к детской площадке, в поселке Монино вблизи домов № 14 и № 16 по Южной улице, в деревне Богослово у храма и от него к остановке, а также рядом с детской площадкой, в Щелкове от Железнодорожной улицы к обособленному подразделению № 5 Щелковской больницы и от дома № 10 на Комсомольской улице до гимназии № 2.

Тропы заасфальтируют по программе «Пешком», в рамках которой обустраивают протоптанные жителями маршруты на территории Подмосковья.

Отметим, что с начала года в Щелкове обустроили 19 таких троп, а за три года — свыше 140.

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