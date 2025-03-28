Еще 9 ограждений «змейка» установят на ж/д переходах в Подмосковье до конца года

В Подмосковье уделяют особое внимание безопасности жителей на железной дороге. В 2025 году в регионе планируют установить девять специальных ограждений типа «змейка» на пешеходных переходах возле станций.

Установка таких конструкций позволяет сократить количество смертельных случаев на оборудованных пересечениях путей. Сейчас в Московской области действуют свыше 50 «змеек».

Новые ограждения установят на переходах возле железнодорожных станций в Наро-Фоминске, Щелкове, Можайске, Ступине, Воскресенске, Кашире, Пушкино и Коломне.

Также на пересечениях железной дороги регулярно проводят профилактические мероприятия, устанавливают камеры, которые фиксируют нарушения правил перехода, и информационные стенды, возводят железобетонные ограждения вдоль путей и металлические заборы.