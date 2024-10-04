Еще 9 ограждений на дорогах отремонтировали в 7 округах Подмосковья за лето

Как рассказали в Минтрансе Московской области, ограждения отремонтировали на Вокзальной улице в Яхроме Дмитровского округа, Московской улице в Чехове, Смирновской — в Люберцах, Королева — в Жуковском, на Можайском шоссе в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа, на улице Газовиков в поселке Развилка Ленинского округа и на дорогах у деревни Ловцово и в деревне Сонино в Домодедове.

В ведомстве подчеркнули, что проверка состояния дорожной инфраструктуры проводится еженедельно.

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