Еще 9 объектов ЖКХ отремонтировали в Подмосковье под контролем технадзора

Более 200 объектов водоснабжения и водоотведения в Московской области находятся под постоянным контролем Управления технического надзора капитального ремонта. Только с начала года под их контролем завершили работы на девяти объектах.

«В 2025 году планируется к вводу 150 объектов. Хочу отметить, что примерно 45% всех мероприятий приходится на 5пятьокругов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая работа в этом году. Если говорить о статусе на сегодняшний день — по оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить всt планируется до 30 ноября», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Специалисты следят за состоянием водозаборных узлов, очистных сооружений и инженерных сетей. На 79 объектах сейчас активно ведутся работы по капитальному ремонту, строительству или реконструкции.

Среди завершенных проектов — участок напорного дюкера под рекой Окой в микрорайоне Щурово в Коломне, наружные сети канализации в Балашихе на шоссе Энтузиастов, на улицах Юлиуса Фучика и 40 лет Победы, а также самотечный канализационный коллектор в Дрезне Орехово-Зуевского округа.

Капитальный ремонт включает в себя комплексные работы: замену трубопроводов и оборудования, модернизацию систем автоматизации и диспетчеризации, ремонт колодцев и очистных сооружений, восстановление зданий и другие необходимые меры.