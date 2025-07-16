Еще 9 новых детских садов откроют в Ленинском округе за 2 года

К открытию в Ленинском округе готовятся три новых детских сада. Всего за два года в муниципалитете построят несколько дошкольных учреждений, их вместимость составит 2580 дополнительных мест.

Еще два детских сада откроют в округе в декабре. С начала прошлого года в муниципалитете построили четыре дошкольных учреждения.

«Доступность социальных объектов — один из ключевых факторов, влияющих на качество жизни людей. Поэтому мы и дальше будем активно работать над строительством новых детских садов, чтобы обеспечить каждому ребенку качественное дошкольное образование в шаговой доступности от дома, ведь именно здесь закладывается фундамент будущего поколения», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В прошлом году ввели в эксплуатацию детские сады в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Южная Битца», а также в деревне Коробово. В феврале 2025 года новое учреждение открылось в поселке Боброво. Это удалось сделать при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Кроме того, в сентябре откроют еще три новых дошкольных учреждения. Это детские сады в Ермолино, Развилке и «Южной Битце». До конца года в планах открыть детские сады в ЖК «Зеленые Аллеи» и «Новое Видное».