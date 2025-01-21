Еще 9 новых автобусов вывели на маршруты в Коломне

Предприятие «Мострансавто» продолжает обновление подвижного состава. В 2025 году в Коломну поступило девять автобусов Foton.

Заместитель директора по перевозкам МАП № 2 филиала «Мострансавто» Екатерина Залесина, рассказала, что средний срок эксплуатации машин в компании составляет пять лет. «Для того, чтобы пассажирам было комфортно и безопасно передвигаться, мы стараемся вовремя обновлять подвижной состав», — отметила она.

Одна из новых моделей — автобусы большого класса вместимости ЛиАЗ 5292. Они оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, электронными рейсоуказателями и USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Количество посадочных мест в салоне увеличилось с 32 до 41, а пассажировместимость каждого из новых транспортных средств составляет 100 человек. Для удобства маломобильных пассажиров в автобусах есть механическая аппарель, а также место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем. Кроме того, в салоне оборудованы багажные полки.

В 2024 году в Коломну поступило более 20 новых автобусов ЛиАЗ. Автобусы предприятия перевезли за год более 14,5 миллионов пассажиров.