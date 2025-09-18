Еще 9 незаконных рекламных вывесок убрали в Истре

В деревне Павловское девять постеров сняли по распоряжению сотрудников рекламного отдела администрации муниципального округа Истра. Вывески были незаконно установлены и размещали неразрешенную рекламу и информацию о товаре или компании.

Работу по поиску незаконной рекламы продолжают проводить в округе. Пристальное внимание уделяется зданиям, которые находятся у дорог, рядом с автобусными остановками и прогулочными зонами. Благодаря мониторингу на Волоколамском шоссе с 56-го по 85-й километр нашли несколько нарушений по размещению и эксплуатации вывесок. После этого владельцам помещений отправили документ с просьбой устранить нарушения. Если за отведенное время ничего исправлено не будет, то незаконную рекламу уберут принудительно.

Устанавливать на зданиях рекламные вывески или баннеры можно только с законного согласования, которое можно получить в электронном виде через портал госуслуг Московской области.