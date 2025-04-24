Еще 9 населенных пунктов Подмосковья получили почетные звания за вклад в Победу

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На 110 заседании Московской областной думы приняли законы о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» девяти территориям, сыгравшим ключевую роль в обороне столицы в 1941–1942 годах.

Звания получат село Атепцево и деревни Симбухово, Юшково и Смолино в Наро-Фоминском городском округе, поселок Уваровка в Можайском округе, город Протвино и село Липицы в Серпухове, село Новопетровское в Истре, а также деревня Папивино в Клину.

«В этих населенных пунктах шли ожесточенные бои, здесь стояли насмерть, здесь решалась судьба Москвы, а значит — и всей страны. Присвоение почетного звания — это наша благодарность, наш поклон тем, кто сражался за каждую пядь родной земли», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул необходимость сохранения памяти для молодежи.

«Важно, чтобы подрастающее поколение не просто знало о войне из учебников, а чувствовало ее через судьбы своих городов и сел. Чтобы понимали: мирное небо над головой — это заслуга тех, кто сражался в этих самых местах», — подчеркнул Брынцалов.

В перечисленных городах, деревнях и селах установят стелы в память о подвиге защитников Отечества.