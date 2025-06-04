Еще 9 народных троп обустроят в Солнечногорске в 2025 году

Обустройство пешеходных коммуникаций к социально важным объектам активно проводят в Солнечногорске. Уделяют внимание и народным тропам, которые привыкли использовать жители. В 2025 году девять подобных дорожек облагородят.

Работы по обустройству народной тропы уже полностью завершили в деревне Кривцово от парковки вблизи дома № 23 до автобусной остановки.

Сейчас специалисты приводят в порядок пешеходную дорожку в деревне Стрелино от дома № 70 также до автобусной остановки. Общая протяженность объекта составит порядка 400 метров. Из-за сложности рельефа и перепада высот, на локации дополнительно разместят тактильную плитку и оснастят место перилами. Завершить работы планируют до 9 июня.

«Мы сформировали перечень пешеходных коммуникаций, которые необходимо благоустроить в этом году, на основе обращений от жителей. Благодаря проведенным работам передвижение на выбранных точках станет гораздо комфортнее, а доступ к социально значимым объектам — быстрее», — рассказала начальник Управления благоустройства и содержания территорий администрации Солнечногорска Татьяна Попова.

Рабочие проводят обустройство дорожек по такой схеме: сначала формируют основание из щебня и песка, затем устанавливают бортовой камень и укладывают асфальт. В финале, после окончания основных работ, прилегающую территорию также благоустраивают. Закончить модернизацию всех девяти пешеходных дорожек планируют к середине июля.