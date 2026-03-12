Еще 9 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в феврале

Управление Росреестра по Московской области в рамках системной работы, направленной на повышение качества жизни людей, продолжает регистрацию многоквартирных домов. По итогам февраля, на государственный кадастровый учет в регионе поставили девять зданий.

В общей сложности в новых домах насчитывается 5 096 квартир, совокупная площадь которых превышает 355 тысяч квадратных метров.

Это позволило улучшить жилищные условия более чем для пяти тысяч семей в Подмосковье.

Управление ведет непрерывную работу по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, по выполнению мероприятий, направленных на достижение показателей в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Объекты ввели в эксплуатацию в восьми округах. Так, в Коломне на кадастр поставили два многоквартирных дома на 182 квартиры площадью порядка 18 тысяч квадратов. В Люберцах зарегистрировали один дом на 473 квартиры — его площадь составляет более 54 тысяч квадратных метров.

В Подольске построили здание на 199 квартир общей площадью свыше 14 тысяч квадратов, а в Ленинском городском округе новый дом включает 244 квартиры площадью более 23 тысяч квадратных метров.

Лидерами по числу жилплощадей стали новостройки в Мытищах и Красногорске: в первом округе дом рассчитан на 1 512 квартир площадью более 87 тысяч квадратов, во втором — на 1 637 квартир (свыше 100 тысяч квадратных метров).

Также новые дома появились в Балашихе (320 квартир площадью более 19 тысяч квадратов) и Одинцовском округе (529 квартир площадью более 38 тысяч квадратов).

Постановка жилых домов на кадастровый учет — ключевой этап, открывающий для владельцев возможность оформить право собственности, зарегистрироваться, устроить детей в детские сады и школы, а также прикрепиться к медицинским учреждениям.