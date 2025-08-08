Еще 9 колледжей капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области в 2025 году проведут капитальный ремонт в девяти колледжах. Обновленные учебные корпуса и мастерские откроют в Пушкинском техникуме имени Королева и Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени Бондаренко уже 1 сентября.

Еще в семи колледжах ремонтные работы завершат зимой.

«Масштабная программа по капремонту объектов образования была инициирована президентом. По предложению „Единой России“ программа была распространена и на колледжи», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии, спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он отметил активное участие депутатов в этом процессе — в рамках Народной программы «Единой России» они регулярно проверяют проведение работ, контролируют качество материалов и сроки выполнения, а также учитывают пожелания студентов и родителей по модернизации зданий.

Среди учреждений, где ремонт завершится в декабре и январе, — колледж «Энергия» в Балашихе, авиационный техникум имени В. А. Казакова в Жуковском, Воскресенский колледж и Орехово-Зуевский техникум.

Параллельно проводят работы и в других учебных заведениях: ремонтируют кровлю в Наро-Фоминском техникуме, общежитие Красногорского колледжа в Волоколамске и учебно-производственные мастерские в Электростальском колледже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность создания комфортных условий в учебных заведениях.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три», — отметил глава региона.

Всего в Подмосковье работают 37 колледжей.