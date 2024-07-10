Еще 9 километров теплосетей обновят в Химках к отопительному сезону

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» отремонтируют девять километров магистральных и распределительных тепловых сетей. Работы проведут на 47 адресах.

Работники также проведут ремонт котельных и тепловых пунктов. О реализации трехлетней инвестиционной программы, а также индексации тарифов рассказал первый заместитель генерального директора «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов на пресс-конференции.

Второй этап реализации программы начался в апреле этого года. Рабочие заменили свыше четырех километров теплосети, капитально отремонтировали два котла на квартальной тепловой станции «Октябрьская» в Сходне. Вместе с тем обновили оборудование в котельных на Нагорном шоссе и улице Лавочкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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