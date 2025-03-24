Еще 9 дворов комплексно благоустроят в Солнечногорске в 2025 году

Еще девять дворов комплексно благоустроят в Солнечногорске в этом году. До конца августа работы завершат по семи адресам.

Специалисты проведут замену более 18 тысяч квадратных метров асфальта на внутридворовых проездах и отремонтируют более пяти тысяч квадратных метров тротуаров. Также будет обустроено более 1700 квадратных метров новых парковок и засеяно более пяти тысяч квадратных метров газонов. В дополнение к этому, планируется замена бордюров, установка элементов малых архитектурных форм, а при необходимости — дополнительное озеленение территории.

С конца апреля специалисты начнут работы по следующим адресам: город Солнечногорск, улица Молодежная, дом № 5; поселок Смирновка, дом № 30, № 31 и № 32; деревня Кривцово, дом № 22, № 23 и № 24; поселок Андреевка, дом № 26; поселок Радумля, микрорайон Мехзавода № 1, дом № 1, № 4, № 14 и № 15; деревня Якиманское, Дом отдыха «Прибрежный», дом № 4; деревня Толстяково, дом № 33 и № 35.

«Ежегодно при поддержке регионального правительства в нашем округе благоустраиваем новые дворовые территории, которые по итогу отвечают всем современным требованиям. В этом году старт работ по комплексному благоустройству дворов запланирован на конец апреля», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.