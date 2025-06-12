Еще 9 дворов благоустроят в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске ведутся активные работы по комплексному благоустройству придомовых территорий. Рабочие приступили к обновлению двора дома № 15 на улице Менделеева. Всего в этом году приведут в порядок девять объектов.

В Белоозерском благоустроят дворы домов № 20-22 на улице 60 лет Октября. В селе Барановское приведут в порядок территории домов № 13-16, а также № 18 на улице Фабрики «Вперед». В деревне Золотово отремонтируют дворы на Московской улице, № 6 и № 7. В деревне Степанщино преобразятся две территории, а также в центральной части Воскресенска у дома № 12/10 на Советской улице и у дома № 19 на Октябрьской улице.

На данный момент ведутся работы во дворах домов № 3, 13, 16 и № 27 на Молодежной улице в Белоозерском и в центральной части Воскресенска на улице Докторова, 16, а также на Менделеева, 13, 13а, 13б, 13в, 17/1 и 17/2.

Проекты благоустройства согласовали с жителями. В перечень входят установка бордюров, обустройство парковок, обновление тротуаров и пешеходных дорожек. Все предложения и замечания принимаются к сведению.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».