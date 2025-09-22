Еще 9 дорог отремонтировали в раменском по нацпроекту

Девять участков региональных дорог отремонтировали в Раменском в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В результате улучшились условия передвижения более чем 120 тысяч жителей.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты Мосавтодора заменили более 21 километра покрытия. Они также нанесли новую разметку и приступили к укреплению обочин.

«После того, как дорожники завершат работы по укреплению обочин, нанесут краевую разметку», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Ремонт провели на Северном шоссе, где ежедневно проезжают более 11 тысяч машин. Рядом находятся лесопарки Зверинец и Восьмидорожье.

Покрытие обновили на участке Володарского шоссе в районе деревни Нижнее Мячково, на Жуковском шоссе в деревне Верея, а также в селе Быково, в деревне Литвиново, на Новошоссейной улице в поселке совхоза Сафоновский и в других местах.