Еще 9 дорог отремонтировали в Орехово-Зуеве по нацпроекту

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали еще девять участков региональных дорог в Орехово-Зуеве в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего обновили 46 километров покрытия.

Как рассказали в региональном Минтрансе, самым протяженным стал участок дороги Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка. Там между СНТ «Дачное» и деревней Николаевка заменили более девяти километров покрытия. Еще четыре километра обновили на подъезде к парку «1 мая» и более шести километров — между поселками 1-го Мая и Старый Снопок.

«На ряде участков специалисты продолжают работы по укреплению обочин и нанесению разметки для комфортного и безопасного передвижения 240 тысяч жителей округа», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Еще три участка длиной 16 километров обновили на Егорьевском шоссе. Работы провели вблизи деревни Асташково, в деревне Соболеву и между Цаплино и Богатово.