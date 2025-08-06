Еще 9 детских школ искусств откроют в Подмосковье до конца года

В этом году в Подмосковье в рамках Народной программы «Единой России» отремонтируют девять детских школ искусств. Еще 28 учреждений оснастят новым оборудованием. Работы уже завершают в Дубне — там привели в порядок кровлю и провели новые электросети.

Дубненскую детскую школу искусств отремонтируют к концу августа. Там обновят фасад и внутреннюю отделку. Как отметил секретарь отделения партии «Единая Россия» в Дубне Максим Тихомиров, специалисты уже провели новые коммуникации для отопления и скоро начнут ремонт аудиторий.

«Я удовлетворена качеством проводимого ремонта в школе. Обновленные классы, современные кабинеты и уютные пространства для занятий искусством вдохновят наших детей на новые достижения», — сказала директор Дубненской ДШИ Татьяна Дементьева.

Ремонт также продолжается в Детской музыкальной школе № 4 в Пересвете. Там усилили несущие стены, укрепили фундамент, утеплили фасад. Ее оснастят новыми музыкальными инструментами: цифровым пианино, акустической системой, микшером и дирижерским пультом.

Оборудование также получат музыкальные школы в Электростали, Ногинске, Лыткарине и других округах.

Всего до конца 2026 года в Подмосковье отремонтируют 14 ДШИ.

«В Подмосковье мы уделяем большое внимание детским школам искусств. Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались. План на этот год — оснастить 28 ДШИ», — сказал губернатор Андрей Воробьев.