Еще 9 детских игровых площадок установят в Дмитровском округе в сентябре

В этом году в Дмитровском городском округе установят еще девять новых детских площадок. Сейчас на площадке в селе Якоть ежедневно собирается множество детей, которые с удовольствием осваивают новые аттракционы.

На обновленной детской площадке в селе Якоть установлены качели, горки, лазалки и балансиры, заменившие старые и изношенные игровые элементы. Работы по благоустройству заняли всего две недели, и теперь здесь царит атмосфера веселья и радости.

Помимо новых игровых комплексов, в селе Якоть также провели благоустройство дворов: заасфальтировали дорожки, установили лавочки и оборудовали парковки для автомобилей. Подход к благоустройству оказался комплексным и продуманным.

Также на улице Подъячева построят новый игровой городок площадью 300 квадратных метров.

«Яркая детская игровая площадка будет в теме „Юпитер“. Качели-балансиры и игровые элементы подойдут для разных возрастов наших детей. Площадка будет оснащена малыми архитектурными формами, лавочками, урнами и ограждением, а также камерами видеонаблюдения», — сообщила заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева.

Работы по установке детских игровых площадок планируется завершить до конца сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».