Еще 9 аварийных зданий снесут в Серебряных Прудах в 2025 году

Власти Серебряных Прудов объявили о планах по сносу девяти аварийных зданий в 2025 году. Эти меры направлены на улучшение облика населенных пунктов и повышение безопасности жителей.

В конце марта 2025 года глава округа подписал постановление о сносе девяти объектов, признанных аварийными. Площадь этих зданий варьируется от 96 до 586 квадратных метров.

Три из них расположены в поселке Дмитриевский, два — в деревне Красновские Выселки, по одному — в селах Колеймино и Петрово, а также в деревнях Шеметово и Лошатово. Ранее эти строения использовались в качестве складов, цехов, бань, котельных и сельских клубов, однако сейчас они полностью разрушены и восстановлению не подлежат.

Снос объектов планируют завершить до 31 декабря этого года. На их месте в будущем могут обустроить зоны отдыха и прогулочные пространства для местных жителей.

Ранее в Серебряных Прудах уже проводились работы по ликвидации аварийных объектов. В феврале 2024 года был снесен аварийный многоквартирный дом № 17 в селе Узуново, микрорайоне Северный.

Здание 1968 года постройки площадью более 300 квадратных метров находилось в запущенном состоянии около десяти лет и было признано аварийным в 2021 году. В феврале 2024 года провели работы по его сносу, и участок освободили от строительного мусора.

Системная борьба с аварийными и недостроенными зданиями в Подмосковье направлена на повышение безопасности и улучшение качества жизни местных жителей. Вместо разрушенных объектов планируется создавать благоустроенные пространства, соответствующие запросам и потребностям населения.