Еще 8,9 тысячи объектов зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии

Закон о гаражной амнистии действует в Подмосковье на протяжении трех лет. Он дает жителям возможность зарегистрировать гараж и землю под ним по упрощенной схеме. С начала года в регионе провели 8,9 тысячи таких процедур.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, с начала года жители зарегистрировали свыше 8,9 тысячи объектов, из них более 2,5 тысячи гаражей и 6,4 тысячи земельных участков общей площадью 164 тысячи квадратных метров. Провести эту процедуру по упрощенной схеме можно до 1 сентября 2026 года.

Всего с начала действия закона в регионе оформили в собственность 22,7 тысячи объектов, это 7,1 тысячи гаражей и 15,6 тысячи участков.

Воспользоваться амнистией могут владельцы гаражей, их наследники или покупатели. Под закон не попадают самовольные постройки, разборные металлические объекты типа «ракушка», а также подземные гаражи. Оформление в собственность облагается налогом не более 0,1% кадастровой стоимости сооружения и до 1,5% на участок.

Регистрация недвижимости дает возможность полноценно распоряжаться ей и не бояться сноса.

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