Еще 89 нелегальных складов с морскими контейнерами закрыли в Подмосковье за год

Власти Подмосковья в 2025 году усилили строгий контроль над площадками, где размещают морские контейнеры. В июле начали действовать новые правила, в соответствии с которыми устанавливать емкости можно только при соблюдении жестких требований.

Контролировать выполнение новых правил поручили Министерству по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. На местах активную помощь оказывают муниципальные земельные инспекторы.

Уже за первые полгода рейдов специалисты обнаружили 313 участков с контейнерами, 126 из которых были незаконными. Нарушения уже устранили в 25 округах.

«Эта масштабная кампания призвана повысить уровень ответственности за правильное использование земель и уменьшить негативное влияние незаконных действий на окружающую среду и инфраструктуру», — пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Наиболее активные действия по ликвидации незаконных площадок с морскими контейнерами зарегистрировали Люберцах, Ленинском и Дмитровском округах, Красногорске, Подольске и Домодедове.