Еще 89 автобусов выйдут на маршруты в Ленинском округе до конца года

В подмосковном Ленинском городском округе совместно с Правительством Московской области продолжается работа по оптимизации системы общественного транспорта. С начала 2025 года изменения коснулись семи маршрутов.

Глава городского округа Станислав Каторов сообщил, что с начала года внесли изменения в семь маршрутов, увеличили количество транспорта и поменяли класс автобусов в зависимости от потребностей жителей.

В частности, на маршруте № 33 в январе увеличили количество автобусов малого класса с пяти до восьми. В мае произведена замена восьми автобусов малого класса на восемь среднего класса в будни и трех малого на три среднего класса в выходные. На маршруте № 356 в марте добавили два автобуса среднего класса, сократив четыре малого и один автобус большого класса (с 9 МК, 3 СК, 5 БК до 5 МК, 5 СК, 4 БК).

В мае на этом же маршруте добавили один автобус малого класса, убрав один большого класса (с 6 МК, 4 БК до 7 МК, 3 БК). На маршруте № 367 (ПШ) в феврале добавили три больших автобуса, увеличив общее количество транспорта до 93 единиц. В июне на маршруте «Остров» добавили два автобуса малого класса.

На маршруте № 55к в феврале открыли новый маршрут с двумя автобусами малого класса в будни. На маршрут № 355 в феврале добавили автобус большого класса (с трех до четырех). Также изменения коснулись маршрута № 439, где в июле — заменили 1 автобус малого класса и 4 автобуса большого класса на 3 автобуса среднего класса и 2 автобуса большого класса, и маршрут № 29, где заменили 1 автобус среднего класса на 1 автобус малого класса и добавили еще один автобус малого класса.

«Останавливаться на достигнутом не намерены, планируем продолжить улучшение автобусного парка. До конца текущего года при поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева ожидаем поступление 89 единиц транспорта, в том числе 14 новых автобусов. Эти автобусы направим на ключевые маршруты округа, такие как № 1020, 471, 364, 29, 8, 355 и 356», — добавил Станислав Каторов.

Ранее сообщалось о договоренности с АО «МОСТРАНСАВТО» о заезде малого автобуса в деревню Суханово в рамках маршрута № 1224.