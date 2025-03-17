Еще 86 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Еще 86 жителей Подмосковья расселили из аварийных домов за неделю. Они переехали в новостройки, квартиры на вторичном рынке, а также получили выкупную стоимость.

Всего за неделю в регионе расселили 27 помещений в Зарайске, Пушкино, Люберцах и Серпухове, рассказали в региональном Минстрое. Их общая площадь составила 1,1 тысячи квадратных метров.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В его состав вошли 12 инициатив, которые реализует Минстрой, Минтранс и Минфин России.

«С 2025 года в России стартовал национальный проект „Инфраструктура для жизни“, который призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой», — добавили в ведомстве.