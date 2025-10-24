Еще 850 заявок на согласование архитектурного облика зданий подали в Подмосковье

В Подмосковье оформить согласование архитектурно-градостроительного облика зданий можно онлайн. С начала года сервисом на портале государственных услуг воспользовались около 850 раз.

Чтобы подать заявку необходимо авторизоваться на сайте через Единую систему идентификации и аутентификации. После этого следует перейти в раздел «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование», заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Среди них – пояснительная записка, объемно-планировочные и архитектурные решения, а также схема планировочной организации участка.

Ответ поступит в личный кабинет пользователя в течение 10 рабочих дней. Услуга бесплатная.

Сервис автоматически анализирует сведения и сообщает о необходимости обращения за услугой.