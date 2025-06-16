Еще 8,5 тысячи зрителей посетили концерты «Город танцует в парках» в Подмосковье

Очередные концерты в рамках третьего Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» прошли 15 июня. Мероприятия посетили 8,5 тысячи человек.

В центральных парках Пушкино и Реутова за выступлениями танцоров наблюдали по 2,5 тысячи зрителей, а в парке «Пехорка» в Балашихе — 3,5 тысячи.

По результатам отборочных концертов в финал вышли студии танца «Палитра», «АртиДенс», Skill up art of motion, центр танцевальной культуры «Pro-движение», а также Амалия Латыпова и Кристина Рыжова.

На сцену вышли популярные танцоры, в том числе Влад Ким, Виталий Уливанов и София Милютина. Ведущей выступила Юлия Костюшкина, а оценивали номера участников хореографы Егор Дружинин и Леша Карпенко.

Фестиваль «Город танцует в парках» продлится до 29 июня. В сентябре состоится гала-концерт участников федерального и областного этапов.