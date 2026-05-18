Еще 85 региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Воскресенске

В Воскресенске в рамках ремонтного сезона приведут в порядок 85 муниципальных и региональных дорог. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого обновят более 11,5 километра покрытия на трех региональных участках.

Сейчас дорожные службы продолжают работы на отрезке от села Ачкасово до остановки «ЖБИ-2», где проводят фрезерование старого покрытия. Эта дорога считается одной из наиболее загруженных — ежедневно по ней проезжают около 15 тысяч автомобилей.

«Специалисты „Мосавтодора“ уже завершили укладку 3,5 километров нового дорожного полотна на центральной улице в селах Барановское и Усадище, что позволило обеспечить комфортный проезд к трассе А-108 для жителей близлежащих малых населенных пунктов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также новое дорожное полотно появится в деревне Щельпино на Центральной и Садовой улицах. После завершения ремонта жители смогут удобнее добираться до основной трассы, автобусной остановки и памятного обелиска, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны. На всех обновленных участках дополнительно укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.

Параллельно масштабный ремонт проводят и на муниципальной сети. В этом году планируют обновить 82 участка дорог общей протяженностью почти 27 километров.

На восьми объектах работы уже завершили, включая улицы Быковского, Докторова, Железнодорожную и Матросова в Воскресенске, а также ряд дорог в Маришкино и Хорлово. В настоящее время ремонт продолжается еще на 19 участках в селах, деревнях и рабочих поселках.