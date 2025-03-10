Еще 85 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2025 году планируют реализовать 85 импортозамещающих проектов в разных отраслях. В прошлом году в регионе запустили 80 новых предприятий.
В проекты по импортозамещению в общей сложности вложат 48 миллиардов рублей.
«На новых предприятиях планируется создать восемь тысяч рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
С 2022 года в регионе заявили более 380 проектов импортозамещения, из которых 159 уже реализовали.
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