Еще 85 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2025 году планируют реализовать 85 импортозамещающих проектов в разных отраслях. В прошлом году в регионе запустили 80 новых предприятий.

В проекты по импортозамещению в общей сложности вложат 48 миллиардов рублей.

«На новых предприятиях планируется создать восемь тысяч рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С 2022 года в регионе заявили более 380 проектов импортозамещения, из которых 159 уже реализовали.