Еще 840 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье

Паллиативные пациенты и их родственники могут пройти бесплатное обучение в Подмосковье. С начала года занятия в специализированных школах посетили более 840 человек.

Всего в Подмосковье открыто 42 школы паллиативного пациента. Занятия там проводят врачи, психологи и другие специалисты.

«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице, а сейчас это уже целая сеть, где можно узнать об основах ухода, создании комфортных условий и многом другом. Всего с начала года в школах паллиативного пациента в регионе обучение прошли уже более 840 человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Адреса школ и график их работы доступны по ссылке, а также на сайтах больниц. Предварительная запись не нужна.

Задать вопрос о паллиативной помощи также можно по круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83.