Более 80 земельных участков выдали многодетным и врачам в Солнечногорске с января

Бесплатные земельные участки в Солнечногорске могут получить многодетные семьи и врачи разных специальностей. С начала года в муниципалитете жителям предоставили 84 участка.

В 2024 году 73 многодетные семьи уже воспользовались своим правом на земельные участки. В текущем списке на этот год указано 154 сформированных участка, предназначенных для многодетных семей в Солнечногорске.

«Закон Московской области „О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области“ действует с 2011 года. Его реализация помогает нашим многодетным семьям построить для себя жилье, которое они хотят. Семьи, как правило, у нас самостоятельные: берут перечень участков, осматривают их и выбирают, или могут взять с собой наших специалистов», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.

Кроме того, для привлечения медицинских работников в муниципалитете было предоставлено 11 участков в безвозмездное пользование на срок шесть лет, а до конца года планируется выделить еще 10 участков.

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