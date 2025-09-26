Еще 84 рейда по выявлению нарушений правил торговли провели в Подмосковье

В августе в Подмосковье провели 84 рейда по выявлению нарушений правил торговли. За месяц инспекторы составили 155 административных протоколов.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, всего с начала года специалисты выявили 799 нарушений, а в 329 случаев товары сняли с продажи. Общая сумма штрафов превысила 535 тысяч рублей.

«Несанкционированная торговля — одно из самых распространенных нарушений в сфере торговли», — отметили в ведомстве.

С декабря 2024 года органы местного самоуправления получили полномочия привлекать нарушителей к ответственности. Рейды продолжатся на территории всех округов Подмосковья. Это позволит обеспечить правопорядок в сфере торговли.