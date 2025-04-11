Еще 83 нарушителя правил перевозки стройотходов оштрафовали в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области за минувшую неделю зерегистрировали 83 случая незаконной перевозки строительного мусора. Нарушителей удалось выявить при помощи камер видеонаблюдения.

Больше всего случаев зафиксировали в Химках, Мытищах и Долгопрудном. Собственников машин, на которых перевозили мусор, оштрафовали на общую сумму свыше 5,5 миллиона рублей

Число транспортировки отходов без разрешения уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 15%.

Деятельность нарушителей часто приводит к образованию свалок в Подмосковье.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что для легальной перевозки отходов строительства необходимо оформить талон на сайте госуслуг.