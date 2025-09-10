Еще 83 млрд рублей имущественных налогов поступило в бюджет Подмосковья

В Подмосковье с января по август поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет превысили 83 миллиарда рублей. Этот показатель на 12 миллиардов больше, чем годом ранее.

Чтобы увеличить сборы по земельному налогу, муниципалитеты совместно с налоговыми органами проверяют, как используются участки.

Если земля простаивает или применяется для ведения бизнеса вразрез с видом разрешенного использования, который указан в ЕГРН, налоговая ставка вырастает с 0,3% до 1,5%.

Инспекторы фиксируют нарушения в актах, которые автоматически поступают в налоговые органы, после чего принимается решение о повышении ставки.

«По итогам восьми месяцев этого года территориальные налоговые органы Московской области обеспечили поступления имущественных налогов в консолидированный региональный бюджет в размере более 83,4 миллиарда рублей, из них более 24,8 миллиарда рублей — это земельный налог», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, ставка 0,3% от кадастровой стоимости установлена Налоговым кодексом России только для определенных категорий участков: предназначенных для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства, а также для земель и участков, используемых для сельскохозяйственного производства.

При этом льгота действует лишь в том случае, если земля используется строго по назначению и не задействована в предпринимательской деятельности. В противном случае налог увеличивается.

Если владелец или арендатор устранил нарушение и участок снова применяют по целевому назначению, он должен уведомить муниципальный земельный контроль. После выездной проверки и подтверждения исправлений ставка вновь снижается.

В 2024 году благодаря такой системе повышенных ставок бюджеты городских округов Подмосковья получили дополнительно 3,1 миллиарда рублей земельного налога.