Еще 817 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

Жителям Московской области доступна репродуктивная диспансеризация. Проверить здоровье могут все желающие в возрасте от 18 до 49 лет.

Женщинам предлагают посетить консультацию акушера-гинеколога, сделать ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также пройти цитологическое исследование.

Мужчин приглашают на прием к врачу-урологу. При необходимости их направляют на УЗИ и рекомендуют сдать анализы.

«Важно заботиться о своем здоровье, в том числе и репродуктивном. В Московской области пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно в медучреждениях региона. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 817 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти исследования можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС.

Запись на диспансеризацию доступна в разделе «Здоровье» на сайте государственных услуг, по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или бота в Telegram и МАХ.