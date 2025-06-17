Еще 800 тысяч рецептов на льготные лекарства продлили в Подмосковье онлайн

Жители Подмосковья могут продлить электронный рецепт на льготный препарат без посещения медицинского учреждения. Этой услугой с начала года воспользовались в регионе почти 800 тысяч раз.

Чтобы продлить электронный рецепт, необходимо посетить консультацию специалиста онлайн.

«В Московской области большое внимание уделяется развитию телемедицины. Это позволяет пациенту избежать лишних походов в поликлинику и получить услугу через интернет», — пояснил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Робот Светлана с 2024 года начала напоминать жителям Подмосковья о необходимости продления рецептов на льготные препараты. Цифровой помощник также предлагает записаться на дистанционную консультацию. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Оформить запись можно и через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг, инфомат в медицинской организации, по номеру 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.