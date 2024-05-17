Еще 80 жилых домов отремонтируют в Дмитрове в 2024 году | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:02 Еще 80 жилых домов отремонтируют в Дмитрове в 2024 году Телеканал «360»

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Ремонт многоквартирных домов продолжается в Дмитровском округе. Всего до конца года планируется обновить 80 домов: из них 10 уже готовы, в работе — семь.

В рабочем поселке Икша идет капремонт в домах № 12 и № 21 на Рабочей улице. Там проводят обновление и покраску фасадов, ремонт межпанельных швов, установку новых окон и дверей. Помимо внешней отделки зданий, рабочие положат плитку, выровняют и покрасят стены.

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Также благоустроят территорию вокруг жилых массивов. По фундаменту зальют бетонные дорожки и заменят систему слива. Все работы выполняют аккуратно, без лишних неудобств для жителей.

Сами жители периодически приходят, чтобы проверить ход работ. Если строители сделают ремонт плохо, переделка ляжет на обслуживающую организацию. Этого она допустить не может. Важно сделать хорошо, чтобы потом было комфортно эти дома обслуживать.

Капремонт проводят с опережением графика. Дом № 12 готов уже на 80%, соседний — на 25%.

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