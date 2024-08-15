Еще 80 видеокамер установят в микрорайоне Заречье в Ногинске к концу года

Жители крупного микрорайона Заречье в Ногинске обратились в администрацию Богородского городского округа с просьбой установить дополнительное видеонаблюдение. По программе «Безопасный город» до конца года там появятся еще 80 камер.

Подать заявку на установку видеокамер можно на портале «Добродел», на горячей линии главы округа, а также в ходе встреч жителей с депутатами. Адреса для установки камер определяют совместно управляющие компании, Ассоциация председателей многоквартирных домов Богородского округа и межмуниципальное управление МВД «Ногинское». Современные видеокамеры устанавливают в парках, скверах, школах, детских садах и на стадионах, а также контейнерных площадках.

«Сегодня у нас действуют 3236 камер. Из них количество неисправных стабильно держится на уровне 2-3%, что является допустимым показателем. Особое внимание уделяем установке камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. В 2023 году установлено 355 таких камер, в 2024-м — пока 294. Охват жителей — более 20 тысяч», — рассказал заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин.