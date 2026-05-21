Еще 80 тысяч звонков приняли операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье»

Для будущих родителей успешно работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы отвечают на важные вопросы и дают консультации о системе родовспоможения в регионе.

Желающие могут узнать о необходимых документах, выплатах, а также возможностях выбора медицинского учреждения. Диспетчеры кол-центра работают каждый день с 8:00 до 20:00.

«С начала года его операторы обработали уже более 80 тысяч звонков, из них порядка 4,8 тысячи поступили из других регионов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин

Дополнительные сведения о системе родовспоможения доступны на портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка на территории региона можно получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Для этого необходимо, чтобы родители были гражданами России, чей ребенок появился на свет в области и был зарегистрирован в местном загсе.