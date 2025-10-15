Еще 80 тысяч заявок на выплаты на питание беременным подали в Подмосковье

В Подмосковье беременные женщины и молодые матери могут оформить специальную выплату на питание. С начала года на портал государственных услуг региона поступило свыше 70 тысяч таких обращений.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что право на выплату имеют беременные женщины, начиная с 12-й недели, кормящие матери в течение первых шести месяцев после родов, а также дети в возрасте до трех лет.

Если в семье растут несколько детей младше трех лет, выплату назначают на каждого ребенка отдельно.

Для оформления заявления необходимо авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и прикрепить пакет документов. Также следует указать реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Беременные, состоящие на учете в государственных медицинских учреждениях Подмосковья, получают на портале предзаполненное заявление. Им остается лишь проверить корректность сведений и отправить его на обработку.

Подать заявку на услугу «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» можно в разделе «Семья», выбрав подраздел «Маткапитал и выплаты».