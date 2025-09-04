Еще 80 тысяч заявок на статус нуждающихся в соцобслуживании подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали более 80 тысяч заявок на подтверждение статуса нуждающегося в соцобслуживании на портале госуслуг с января. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Такой статус присваивают жителям для дальнейшего предоставления социальных услуг. В число заявителей могут войти люди, не способные обслуживать себя самостоятельно или имеющие в семье ребенка с трудностями в социальной адаптации.

Услуга доступна на «Госуслугах» в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно за пять дней.