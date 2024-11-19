Еще 80 цистерн для полива газонов закупили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закупило 79 полуприцепов-цистерн для тракторов. Их введут в эксплуатацию к лету 2025 года.

Емкости будут активно использоваться в теплый сезон для транспортировки воды, что особенно важно для полива газонов и промывки асфальтовых покрытий.

Применение нового оборудования позволит повысить эффективность ухода за зелеными насаждениями и обслуживаемыми территориями по всему региону. Специализированные цистерны упростят процесс полива и мойки, а также помогут сократить время, необходимое для выполнения этих задач.

Специалисты Министерства отметили, что в летний период коммунальные службы Московской области ежедневно занимаются промывкой проездов на общественных и дворовых территориях, а также поливом зеленых насаждений.