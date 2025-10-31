Еще 80 случаев незаконной парковки у мусорных баков выявили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Рейд по выявлению по выявлению парковки у контейнерных площадок прошел в Подмосковье в начале октября. Инспекторы выявили более 80 нарушений. В результате водителей оштрафовали в сумме на 400 тысяч рублей.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, водители оставляли машины рядом с мусорными баками и мешали проезду спецтехники. Такое нарушение грозит административной ответственностью. Сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей.

Чаще всего нарушения в октябре выявляли в Химках, Красногорске и Одинцове.

«Масштаб проведенной работы свидетельствует о наведении порядка на контейнерных площадках и обеспечению беспрепятственного вывоза мусора», — отметили в министерстве.