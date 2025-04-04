Еще 80 школьников из Видного победили на областном этапе всероссийской олимпиады

Более 80 школьников из Ленинского округа победили и стали призерами всероссийской олимпиады. Они продемонстрировали отличные знания по русскому языку, биологии, истории и других предметах.

В Ленинском округа 74 ученика стали призерами олимпиады, а 10 — победителями регионального этапа по 18 общеобразовательным предметам. Трое из лучших прошли на заключительный этап.

«Среди этих 84 ребят — обучающиеся 16 образовательных организаций Ленинского округа. Сразу по два победителя регионального этапа подготовили в Бутовской школе № 2 и в Видновской школе № 7. Девятиклассник Николай Цымбалюк стал лучшим в регионе сразу по двум предметам: по русскому языку и биологии, а его одноклассник Григорий Гаврилов — по истории. Юноши представят Московскую область на заключительном этапе олимпиады», — рассказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

В число победителей также вошли учащиеся Видновских школ № 5 и № 11, образовательного центра «Лидер», гимназии «Суханово» и Лопатинской школы. Они успешно выступили по немецкому и итальянскому языкам, биологии, истории, русскому языку и литературе. Однако заключительные этапы состоялись не по всем предметам, поэтому у школьников Ленинского округа есть еще больше шансов стать лучшими на всероссийском уровне.

Отметим, в 2024 году из Ленинского округа только два человека победили на Всероссийском этапе, а в этом подмосковные школьники уже завоевали 170 дипломов на заключительном этапе. Все победители и призеры получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.