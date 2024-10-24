Еще 80 элементов для снижения скорости установили на дорогах в Подмосковье

Свыше 80 элементов для ограничения скорости на дорогах установили в Подмосковье на региональной сети. Работы провели в 22 округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты установили свыше 80 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей на 53 участках.

«Всего до конца года в области запланировано установить 150 новых искусственных неровностей», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Искусственные неровности обустраивают рядом с пешеходными переходами, чтобы снизить скорость вблизи социальных объектов и мест притяжения жителей, а также в потенциально опасных местах.

Работы провели в 22 округах, в том числе в Воскресенске, Луховицах, Наро-Фоминске, Чехове и других муниципалитетах.

В министерстве напомнили, что на региональных дорогах продолжат устанавливать ограждения и светофоры, а также строить новые тротуары.