Еще 80 дизельных генераторов установят в клиниках Подмосковья в 2025 году

Стабильное электроснабжение медицинских учреждений напрямую влияет на безопасность и здоровье пациентов. Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило, что в 2025 году специалисты установят в клиниках региона 80 дизельных генераторов нового поколения.

По нормативам, стационарные медицинские учреждения должны быть оснащены двумя резервными источниками питания. Основной обеспечивает здания электричеством во время перебоев в работе центральной энергосистемы, а второй запускают, если предыдущий выходит из строя.

Установку генераторов рабочие будут выполнять по запросу ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам». За соблюдением норм будут следить эксперты строительного контроля.