Еще восемь жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в феврале

Управление Росреестра по Московской области в феврале поставило на государственный кадастровый учет восемь многоквартирных жилых домов. Это позволило обеспечить жильем примерно три тысячи семей в регионе.
Новые дома находятся в округах Домодедовский, Павлово-Посадский, Ленинский, Волоколамский, Одинцовский, Щелковский и Дубна.
Постановка жилья на кадастровый учет позволяет жителям оформить право собственности, записать детей в детские сады и школы или прикрепиться к поликлинике.
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