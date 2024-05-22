Еще 8 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в апреле

Еще восемь многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в апреле. В них обустроили 2,3 тысячи квартир общей площадью более 184 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, два дома на 432 квартиры зарегистрировали в Одинове, один на 512 — в Дмитрове, еще один на 496 — в Ленинском. Также по одному дому поставили на кадастровый учет в Мытищах, Пушкино, Егорьевске и Коломне. В них переедут около трех тысяч семей.

«Государственные услуги по оформлению бытовой недвижимости в электронном виде на территории региона осуществляются в течение одного рабочего дня. Развитие социальной инфраструктуры влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни граждан», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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