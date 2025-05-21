Еще 8 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в апреле

В апреле в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о восьми жилых многоквартирных домах Подмосковья. В зданиях расположены свыше 3,3 тысячи квартир.

Объекты недвижимости, поставленные на кадастровый учет, находятся в Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Раменском округах, а также в Мытищах и Королеве.

Общая площадь жилья, сведения о котором внесли в реестр в прошлом месяце, превысила 200 тысяч квадратных метров. Это позволило предоставить квартиры примерно четырем тысячам семей в Подмосковье.

Возведение многоквартирных домов по-прежнему является одним из приоритетных способов переселения жителей региона.