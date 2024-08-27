Еще 8 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в сентябре

В сентябре в Подмосковье пройдет восемь выездных донорских акций. Жители Пущино, Луховиц, Дубны, Электростали, Королева, Белоозерска и Павловского Посада смогут сдать кровь у себя в городе.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, служба крови регулярно проводит выездные донорские акции, чтобы обеспечивать нуждающихся жителей качественной и своевременной помощью. Такие мероприятия позволяют привлечь больше людей и обратить внимание жителей на важность такой инициативы.

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — отмечает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.