Еще 8 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в сентябре

Фото: Медиасток.рф

В сентябре в Подмосковье пройдет восемь выездных донорских акций. Жители Пущино, Луховиц, Дубны, Электростали, Королева, Белоозерска и Павловского Посада смогут сдать кровь у себя в городе.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, служба крови регулярно проводит выездные донорские акции, чтобы обеспечивать нуждающихся жителей качественной и своевременной помощью. Такие мероприятия позволяют привлечь больше людей и обратить внимание жителей на важность такой инициативы.

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — отмечает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

На акции пригласили всех желающих. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

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