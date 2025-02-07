Еще 8 врачей из Подмосковья получили земельные участки по госпрограмме

Восемь врачей узких специальностей получили земельные участки в Подмосковье по льготной программе с начала года. Это хирург, гинеколог, терапевт, травматологи другие специалисты.

Как сообщили в Минимуществе Подмосковья, участки получили врач скорой помощи из Богородского округа, хирург из Воскресенска, детский хирург из Каширы, специалист клинической диагностики из Орехово-Зуева, рентгенолог из Рузы, травматолог-ортопед из Сергиева Посада, а также терапевт и гинеколог из Щелкова.

Всего с начала действия программы такую поддержку получили 2,4 тысячи специалистов.

В министерстве напомнили, что земельные участки предоставляют врачам, которые работают в учреждении здравоохранения Подмосковья не менее трех лет и не являются участниками программы социальной ипотеки.

Использовать полученную землю можно для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства. Спустя пять лет участок можно оформить в собственность.

Подать заявку на получение поддержки можно в местной администрации.